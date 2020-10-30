Başkan Erdoğan yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Beyoğlu'nda yapımı devam eden Taksim Camisi'ne geçti.

Cami inşaatını gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.





Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz ile ilgili açıklamada bulundu.

MESUT YILMAZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili olarak ise Erdoğan: "Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere, başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Ne zaman defnedileceği belli değildi. 2 yer üzerinde duruyorlardı. Biri Marmara İlahiyat diğeri de Çamlıca Camisi'ydi. Kararlarını vermediler daha" dedi.