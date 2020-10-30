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Haberler Gündem Başkan Erdoğan yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan yapımı devam 'nde incelemelerde bulundu

Son dakika haberine göre; Başkan , hayatını kaybeden ile ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Ne zaman defnedileceği belli değildi. 2 yer üzerinde duruyorlardı. Biri diğeri de 'ydi. Kararlarını vermediler daha" dedi.

Başkan Erdoğan yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu

30.10.2020, 12:29 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,12:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Beyoğlu'nda yapımı devam eden Taksim Camisi'ne geçti.

Cami inşaatını gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.



Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz ile ilgili açıklamada bulundu.

MESUT YILMAZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili olarak ise Erdoğan: "Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere, başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ne zaman defnedileceği belli değildi. 2 yer üzerinde duruyorlardı. Biri Marmara İlahiyat diğeri de Çamlıca Camisi'ydi. Kararlarını vermediler daha" dedi.

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