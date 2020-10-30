Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Beyoğlu'nda yapımı devam eden Taksim Camisi'ne geçti.
Cami inşaatını gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz ile ilgili açıklamada bulundu.
MESUT YILMAZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili olarak ise Erdoğan: "Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere, başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Ne zaman defnedileceği belli değildi. 2 yer üzerinde duruyorlardı. Biri Marmara İlahiyat diğeri de Çamlıca Camisi'ydi. Kararlarını vermediler daha" dedi.
Başkan Erdoğan yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.