Büyük coşku

'DİRİLİŞİN SEMBOLÜ'

Aydın'da şiddetli yağış nedeniyle 29 Ekim Cumhu-riyet Bayramı için düzenlenen tören, Valilik binasında ger-çekleştirildi. Protokolün bayram tebriklerini kabul eden Vali Hüseyin Aksoy, "Geçmişimizden aldığımız güç ile ezelden ebedi-yete emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, diri-lişimizin sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutlamanın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazi-lerimizi de minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.



VATANDASA BAYRAK DAGITILDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet'in 97'nci kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Ayvalık'ta ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi ile trafiğe kapalı Talatpaşa Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı büyük bayram için hazırlandı. Etkinlikler kapsamında; Türk bayraklarıyla donatılan bir gezi teknesinde Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri kordon boyunca konser verdi. Sahildeki vatandaşlar marşlara eşlik ederken Ayvalık'ta dev bir koro oluşturuldu. Kentin dört bir yanından duyuru yapılan ses sisteminden saat başı çalınan marşlar coşkuyu artırdı. Kent merkezinde ve çeşitli mahallelerde gezen araçlarla hem marşlar çalındı hem de Türk bayraklarının dağıtımı yapıldı.



ADAYA DEV BAYRAK AÇILDI

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen Kiremit Adası'na dev bir Türk bayrağı astırdı. Başkan Gökmen'in Yönetim Kurulu, Gençlik ve Kadın Kolları'nın katılımıyla birlikte organize ettiği sıra dışı kutlamada, 30 kişilik AK Partili etkinlik ekibi Kardak Kayalıkları'na 600 mesafedeki 'Büyük Kiremit Adası'na dev bir Türk bayrağı astı.



MİLLETİN KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞUŞU

İzmir'de 29 Ekim, resmi törenle kutlandı. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile birlikte tebrikleri kabul eden Vali Yavuz Selim Köşger, "Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşu olan Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından Atatürk, yeni kurulan devleti Cumhuriyet ile taçlandırarak tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini gerçekleştirmiştir" dedi.



SOKAKLAR MARŞLARLA ŞENLENDİ

Cumhuriyet'in 97. yıldönümü, Denizli'de korona virüs salgını gölgesinde, sade bir törenle kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıldönümü nedeniyle valilik önünde tören düzenlendi. Tören öncesi Denizli Büyükşehir Bandosu marşlar çaldı. Tören Atatürk ve silah arkadaşları anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Ali Fuat Atik, 11. Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tebrikleri kabul etti.



TÖREN MEYDANDA YAPILDI

MANİSA'DA 29 Ekim kutlamalarında, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl ilk defa protokol bayramlaşması Valilik binası dışında yapıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tebrikleri kabul etti. Valilik önünde düzenlenen törenin ardından meydanda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde de tören yapıldı. Öğrenciler dev Türk bayraklarıyla alanı süsledi, mehter takımı da marşlar çaldı.



MERT ALPDÜNDAR/ERCAN AKGÜN/ERDOĞAN CANKUŞ/TUBA AYHAN/ NERMİN UÇTU/ CÜNEYT HASÇELİK/ MEHMET KAVAS /SUAT SALGIN / SEBAHATTİN ALP

Aliağa'da 29 Ekim coşkusu