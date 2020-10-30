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Haberler Gündem İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse ve Günay kurtarılıyor!

'deki depremde enkaz altında kalan Buse ve kurtarılıyor!

'deki depremde enkaz altında kalan Buse ve 'a çok yaklaşıldı.

30.10.2020, 23:25 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,23:34

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BUSE'YE ULAŞILDI

İzmir'de enkaz altında ulaşılan Buse ve Günay'a ulaşıldı. Kurtarma ekipleri Buse ve Günay'ı kurtarma çalışmalarına devam ediyor

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