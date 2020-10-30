İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
BUSE'YE ULAŞILDI
İzmir'de enkaz altında ulaşılan Buse ve Günay'a ulaşıldı. Kurtarma ekipleri Buse ve Günay'ı kurtarma çalışmalarına devam ediyor
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İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse ve Günay kurtarılıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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