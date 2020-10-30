Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, "Pazar günü saat 12.00'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze namazını kılacağız." açıklamasında bulundu.
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Eski Başbakanlar'dan Mesut Yılmaz İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, akciğer tümörüne yenik düştü. Kanser ile mücadele eden Yılmaz 23 Ocak 2019'da operasyon geçirmiş ve tümör temizlenmişti.
Mayıs 2020'de bu kez de beyin ameliyatı geçiren Yılmaz, hastanede uzun süre tedavi gördü.
Mesut Yılmaz'ın cenaze programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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