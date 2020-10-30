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MSB: sonrası birlik ve kurumlarda olumsuzluk yok

Milli 'nca, 'deki sonrası yapılan incelemede bakanlık bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığı açıklandı.

MSB: Deprem sonrası birlik ve kurumlarda olumsuzluk yok

30.10.2020, 18:26

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" denildi.

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