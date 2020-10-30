MSB: Deprem sonrası birlik ve kurumlarda olumsuzluk yok

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" denildi.

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2020