Son dakika: Başkan Erdoğan Serrac ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
Serrac, Başkan Erdoğan'a İzmir ve civar illerde meydana gelen depremden dolayı Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.Son dakika: İzmir Kriz Merkezinde basın açıklaması yapıldı Son dakika: Başkan Erdoğan: İzmir için tüm imkanları seferber ettik Enkaz altındaki kadına telefonla ulaşıldı!
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