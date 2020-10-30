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Son dakika: Başkan Erdoğan Serrac ile telefonda görüştü

Başkan , Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Fayiz Es-Serrac, ’de meydana gelen dolayısıyla Başkan Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika: Başkan Erdoğan Serrac ile telefonda görüştü

30.10.2020, 22:54 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,22:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Serrac, Başkan Erdoğan'a İzmir ve civar illerde meydana gelen depremden dolayı Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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