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Soyer’in danışmanı ‘’ sevdalısı çıktı

Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilen 15 kişinin işine Valiliğin yaptığı güvenlik soruşturması neticesinde son verilirken yeni bir gelişme yaşandı.

Soyer’in danışmanı ‘Gezi’ sevdalısı çıktı
Giriş Tarihi: 30.10.2020

Başkan Tunç Soyer'in uzun yıllardır danışmanlığını yapan Güven Eken, PKK'nın hakimiyetinde bulunan Ayn-el Arab'ın (Kobani) ve Gezi kalkışmasının sevdalısı çıktı.

EKEN'İN 2014 yılında, "Kobane'deki denklemi anlamak isteyen arkadaşlara, kırmızı başlıklı kız masalını bir kez daha okumalarını tavsiye ederim" ve "Üzerimden geçip giden güz yağmuru... Kobani'deki ananın sesini duy. Duy ki, onun yüreğine su serp ve erit büyük adamların taşlaşmış yüreğini" şeklinde paylaşımlar yaptığı görüldü. Eken'in ayrıca "Henüz yeni bir Gezi doğmadıysa bu doğa ana henüz fısıldamadığı içindir. Yoksa sen iyi bir yolda olduğun için değil" şeklindeki paylaşımı da ortaya çıktı.

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