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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geçmiş olsun telefonu

Son dakika haberi... Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Başkan 'ı arayıp 'deki 6,6'lık dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geçmiş olsun telefonu

30.10.2020, 18:37

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere Yunanistan Başbakanı Miçotakis İzmir'de yaşanan deprem sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

"BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Miçotakis, deprem felaketi dolayısıyla taziyelerini Başkan Erdoğan'a bildirirken 'Ülkelerimiz arasında ne yaşanırsa yaşansın böyle zamanlarda birlik ve dayanışma içindeyiz.' ifadelerini kullandı.

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