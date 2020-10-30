Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geçmiş olsun telefonu

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere Yunanistan Başbakanı Miçotakis İzmir'de yaşanan deprem sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

"BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Miçotakis, deprem felaketi dolayısıyla taziyelerini Başkan Erdoğan'a bildirirken 'Ülkelerimiz arasında ne yaşanırsa yaşansın böyle zamanlarda birlik ve dayanışma içindeyiz.' ifadelerini kullandı.