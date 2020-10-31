Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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