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Haberler Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim

: Koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim

31.10.2020, 18:39

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DHA

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