Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DHA

İçişleri Bakanı Soylu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu