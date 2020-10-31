Son dakika: 31 Ekim koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük korona virüs verilerini paylaştı. Dün 2 bin 213 hasta tespit edildi, 75 kişi vefat etti ve bin 506 kişi iyileşti. Toplam hasta sayısı 375 bin 367'ye, vefat sayısı 10 bin 252'ye, iyileşen hasta sayısı ise 323 bin 971'e yükseldi. Ağır hasta sayısı 2 bin 75 olurken hastalarda zatürree oranı yüzde 5 olarak açıklandı.

Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020

Bakan Koca, 'Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin.'