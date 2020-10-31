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Son dakika: koronavirüs tablosu!

Son dakika haberi... Cumartesi günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.Bakan Koca, 'Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin.' açıklamasında bulundu.

Son dakika: 31 Ekim koronavirüs tablosu!

31.10.2020, 19:06 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020,19:29

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük korona virüs verilerini paylaştı. Dün 2 bin 213 hasta tespit edildi, 75 kişi vefat etti ve bin 506 kişi iyileşti. Toplam hasta sayısı 375 bin 367'ye, vefat sayısı 10 bin 252'ye, iyileşen hasta sayısı ise 323 bin 971'e yükseldi. Ağır hasta sayısı 2 bin 75 olurken hastalarda zatürree oranı yüzde 5 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin.'

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