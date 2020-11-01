Başkan Erdoğan: Yıkılan evleri hızla yenileyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de önce AFAD Koordinasyon Merkezine giderek, yetkililerden brifing aldı. Erdoğan, burada deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini söyledi. Depremde yıkılan evlerin yenisinin yapılacağını belirten Başkan Erdoğan, "Enkazların kaldırılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız. Evleri yıkılan vatandaşlar için süratle evler yapılacak. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak" dedi. Erdoğan, Bornova'da bulunan kriz merkezindeki basın toplantısının ardından, depremin en büyük hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti. Depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına giren Erdoğan, yetkililerden arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

AFAD Merkezi'ndeki toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanlar da yer aldı. Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 şiddetinde bir deprem yaşandığını anımsatan Erdoğan, "Bu deprem neticesinde şu an itibarıyla 39 vefatımız var, 885 yaralımız var. Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette. 218 vatandaşımızın şu anda tedavisi devam ediyor. 8 yoğun bakım var, bunların içinde 3 tane ağır hastamız var ve şu ana kadar enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103." bilgisini verdi. Erdoğan, "Bölgeye toplam 35 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 25 adeti burada kurulmuş durumda. Yani bu noktada da herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadı. Bütün bunların yanında 24 milyon şu ana kadar ödenek gönderdik ki ihtiyaca göre Valimizin koordinesinde yapılacak taleple bakanlarımızın yapacağı taleple bunun sürekli olarak devamı söz konusu." ifadelerini kullandı. "Elazığ ve Malatya deneyimini aynen burada da inşallah değerlendireceğiz" diyen Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "Rezerv alanlarla birlikte hemen enkazlar kaldırılacak, ardından inşaat çalışmalarına başlanacak. Süratle inşallah en kısa zamanda bu inşaatlar ile birlikte bu enkazda evleri yıkılan vatandaşlarımız için en kısa sürede bu evler yapılıp, vatandaşlarımızın da buralara taşınmasını inşallah sağlamış olacağız."

BAKANLIKÇA ÖDENECEK

Ancak bu süre içerisinde değişik yerlerde kiralık ev bulan vatandaşlara kiraları ödenerek, oralara yerleşmelerini sağlayacaklarını aktaran Erdoğan, halkın zarar gören eşyalarının bedellerinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödenerek, vatandaşlara en ufak bir sıkıntı yaşatılmayacağını belirtti.