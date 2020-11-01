Başkan İzmir’e geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanların eşlik ettiği Erdoğan, şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi dün İzmir Seferihisar ilçemizde 14.51 itibariyle merkez üssü Ege Denizi açıklarında 6.6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Ve bu deprem neticesinde şu an itibariyle 37 vefatımız var. 885 yaralımız var. Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette. 218 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 8 yoğun bakım var. 3'ü ağır. Şu ana kadar enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103. Bu süreç yakından takip ediliyor. İzmir Valimiz süreci benimle koordine etti. Belediye Başkanı da bu süreçte yer aldı. Tüm İzmir milletvekili arkadaşlarımız da süreci takip ettiler. AFAD, Sakarya, Bursa, 3 MOBİL koordinasyon aracıyla burada görev infaa etti. 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 25'i kurulmuş durumdadır. Bütün bunların yanında 24 milyonluk ödenek gönderdik."