  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan İzmir’e geldi

Başkan ’e geldi

Başkan Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Başkan İzmir’e geldi
Giriş Tarihi: 1.11.2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanların eşlik ettiği Erdoğan, şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi dün İzmir Seferihisar ilçemizde 14.51 itibariyle merkez üssü Ege Denizi açıklarında 6.6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Ve bu deprem neticesinde şu an itibariyle 37 vefatımız var. 885 yaralımız var. Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette. 218 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 8 yoğun bakım var. 3'ü ağır. Şu ana kadar enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103. Bu süreç yakından takip ediliyor. İzmir Valimiz süreci benimle koordine etti. Belediye Başkanı da bu süreçte yer aldı. Tüm İzmir milletvekili arkadaşlarımız da süreci takip ettiler. AFAD, Sakarya, Bursa, 3 MOBİL koordinasyon aracıyla burada görev infaa etti. 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 25'i kurulmuş durumdadır. Bütün bunların yanında 24 milyonluk ödenek gönderdik."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan İzmir’e geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA