Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimizin kurucularından Burhan Kuzu ağabeyimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum" dedi.
"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn"— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 1, 2020
Partimizin kurucularından Burhan Kuzu ağabeyimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim.
Kederli ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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