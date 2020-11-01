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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

'tan için başsağlığı mesajı

, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Milletvekili için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

01.11.2020, 13:09

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimizin kurucularından Burhan Kuzu ağabeyimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum" dedi.

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