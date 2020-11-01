Son dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 6.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 6.8 olarak açıkladı. AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, bazılarının şiddeti 4'ten büyük olmak üzere, toplam 902 artçı sarsıntı yaşandı.

62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 62 kişi ,yaralı sayısının ise 940'a yükseldiği belirtildi. 8 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de AFAD Koordanisyon Merkezi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada yetkililer tarafından brifing verildi. Toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanlar da yer aldı.

228 VATANDAŞIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, AFAD tarafından paylaşılan verilere göre enkaz altında yaralı olarak kurtarılan 228 vatandaşın tedavisi devam ediyor.

"YIKILMA RİSKİ OLAN BİNALAR VAR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalarda 100 vatandaşın kurtarıldığını aktardı. Kurum, "Vatandaşlardan ricamız, hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra binalara girmeleri. Yıkılma riski olan binalar var" dedi.

"KİRA YARDIMI YAPILACAK"

Yapılacak olan yardımlardan da bahseden Kurum, "Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak. Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak" ifadelerini kullandı.

"YAKINLARINIZ İÇİN 184 SABİM HATTI'NI ARAYIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yaşanan depremde yaralananlar için vatandaşların 184 SABİM Hattı'nı arayarak bilgi alabileceğini açıkladı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yakınlarınız İçin Alo 184'ü arayın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" dedi.

İzmir'de tribünler tek yürek

Enkazdan çıkan dram: Ölen torununun elini 14 saat bırakmadı

Vali Yavuz Selim Köşger'den İzmirlilere "hasar tespiti" uyarısı