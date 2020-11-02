Bakan Akar: İzmir'deki depremde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok

Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, cuma günü saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.

AKAR ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ BİLGİ ALIYOR

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi'ndeki "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreni"nin ardından, depremin meydana geldiği İzmir'e geçti.

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Akar ve beraberindekiler, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi alıyor.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZDE HASAR TESPİTLERİ YAPTIK"

Bakan Akar, "Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok" dedi.