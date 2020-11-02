Bu mutluluğu deprem yıktı

ANNESİNİN EVİNDEYDİ

İZMİR'DE meydana gelen 6.6'lık büyük depremin yerle bir ettiği 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda hayatını kaybeden isimlerden biri de Fatih Ağar oldu. Özel bir şirketin çağrı merkezinde çalışan Ağar, korona virüs salgını nedeniyle Rıza Bey Apartmanı'nın 5'inci katındaki annesinin evini ofis olarak kullanıyordu.





UZAKTAN ÇALIŞIYORDU

DEPREME evde çalışırken yakalanan 2 çocuk babası Fatih Ağar, çöken binanın enkazı altında kaldı. Ekiplerin yoğun çabasıyla ertesi gün çıkarılan Ağar'ın, yıkımdan dakikalar sonra hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ağar'dan geriye çocukları Kaan Necdet ve Ece Beren ile çektirdiği mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.

Metin BURMALI

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