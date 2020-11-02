Eskişehir’den İzmir’e dost eli

İZMİR'DE meydana gelen depremden dolayı mağdur durumda olan afetzedelere, Eskişehir'e geçtiğimiz aylarda atanan eski Vali Erol Ayyıldız'dan dost eli uzandı. Eskişehir Valiliği tarafından İzmir'de hayatını kaybeden, yaralılar ve tüm ihtiyaç sahipleri için İzmir Valliği koordinesinde dağıtılmak üzere bir yardım kampanyası başlatıldı. "Geçmiş olsun İzmir, tüm kalbimizle yanındayız" diyen Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum, rabbim böyle kötü günler yaşatmasın" dedi.