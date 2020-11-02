İsmail Küçükkaya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı! Son durumu nasıl?

Fox TV sunucu İsmail Küçükkaya'nın, geçen gün sunduğu programa çıkmaması soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Küçükkaya, "Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Gelen son bilgilere göre, İsmail Küçükkaya'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Küçükkaya ve program ekibi karantinaya alındı.



PROGRAMA İLKER KARAGÖZ ÇIKACAK

Küçükkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, karantina sürecinde yerine İlker Karagöz'ün bakacağı aktarıldı.





"TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

Öte yandan İsmail Küçükkaya yaptığı yeni açıklamada koronavirüse yakalandığını doğruladı. Küçükkaya yaptığı açıklamada, "Aklımız, kalbimiz İzmir'de. Kayıplarımız var. Acımız büyük. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz. Bu şartlarda kişinin kendi durumundan bahsetmesi hoş değil.





Kendimi bu duruma düşürmek istemem. Lakin küçük bir açıklama yapmaya mecburum. Perşembe günü test yaptırdım ve sonucu beklerken tedbiren izolasyona girdim. Yaptırdığım testin sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.