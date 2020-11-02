Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de gerçekleşen depremin ardından Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika olarak yaşanan artçı sarsıntıları tüm detayları ile duyuruyor. Bu kapsamda az önce gelen bilgiye göre; merkez üssü Ege Denizi açıkları olan 4.2 şiddetinde bir sarsıntı daha gerçekleşti. Öte yandan afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşanan bu artçılar bölgede büyük risk oluşturuyor. İşte az önce Kandilli ve AFAD tarafından gelen son dakika deprem haberinin detayları….
SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de 6.6'lık depremin artçı sarsıntıları sürüyor. Kandilli'den gelen son verilere göre; 4.2 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi...
Sarsıntı Ege Denizi açıklarında gerçekleşirken derinliği ise 7.0 kilometre olarak duyuruldu...
AFAD tarafından gelen açıklamaya göre ise; Deprem saat 22.16'da İzmir'in Urla ilçesi açıklarında gerçekleşti.
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#DEPREM: İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) November 2, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Son dakika: İzmir'de 4.2'lik deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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