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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan '18. yıl' paylaşımı: Milletimiz için durmak yok yola devam!

'tan '18. yıl' paylaşımı: Milletimiz için durmak yok yola devam!

Son dakika haberine göre Başkan öncülüğünde 2001 yılında yola çıkan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne 18 yıl boyunca iktidarını sürdürerek, Türk siyasi tarihindeki yerini aldı. , AK Parti'nin kuruluşunun 18. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "18. yılımız kutlu olsun. Milletimiz için durmak yok, yola devam! 3 Kasım'dan geleceğe, yeniliğe, güzel yarınlara hep birlikte" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan '18. yıl' paylaşımı: Milletimiz için durmak yok yola devam!

03.11.2020, 16:23

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001 yılında yola çıkan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne 18 yıl boyunca iktidarını sürdürerek, Türk siyasi tarihindeki yerini aldı. Türkiye'yi ulaşım, enerji, sağlık gibi pek çok sektörde önde gelen ülkeler arasına yerleştiren AK Parti, uzun iktidarı süresince bir yandan da kapatma davaları, darbe girişimleri, terör saldırılarıyla da mücadele etti. Girdiği tüm seçimleri ilk sırada tamamlayan AK Parti, 7'inci Olağan Büyük Kongre sürecini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sürdürüyor.

AK Parti'nin kuruluşunun 18. yılı dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "18. yılımız kutlu olsun. Milletimiz için durmak yok, yola devam! 3 Kasım'dan geleceğe, yeniliğe, güzel yarınlara hep birlikte" açıklamasını yaptı.

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