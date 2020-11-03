  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Kabine’nin gündemi İzmir depremi

Kabine’nin gündemi depremi

Kabine’nin gündemi İzmir depremi
Giriş Tarihi: 3.11.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kabinenin gündeminde İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara yapılacak yardımlar, deprem sonrası yapılacak çalışmalar ile korona virüsle mücadele konuları değerlendirilecek.

YARDIMLAR ELE ALINACAK
CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'ndeki Kabine'nin en önemli gündem maddesi İzmir'de meydana gelen deprem olacak. Depremin olduğu günden bu yana bölgede görev yapan bakanlar, mevcut durum ve bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili Kabine'ye bilgi verecek. KABİNE toplantısında, depremin vurduğu bölgelerde yürütülecek çalışmalar ve depremden olumsuz etkilenen vatandaşlara yapılacak yardımlar da ele alınacak. TOPLANTIDA ayrıca, korona virüsle mücadelede gelinen son durum, son günlerdeki vaka sayısındaki artışlar ve Azerbaycan-Ermenistan gerilimi değerlendirilecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kabine’nin gündemi İzmir depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA