Kabine’nin gündemi İzmir depremi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kabinenin gündeminde İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara yapılacak yardımlar, deprem sonrası yapılacak çalışmalar ile korona virüsle mücadele konuları değerlendirilecek.

YARDIMLAR ELE ALINACAK

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'ndeki Kabine'nin en önemli gündem maddesi İzmir'de meydana gelen deprem olacak. Depremin olduğu günden bu yana bölgede görev yapan bakanlar, mevcut durum ve bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili Kabine'ye bilgi verecek. KABİNE toplantısında, depremin vurduğu bölgelerde yürütülecek çalışmalar ve depremden olumsuz etkilenen vatandaşlara yapılacak yardımlar da ele alınacak. TOPLANTIDA ayrıca, korona virüsle mücadelede gelinen son durum, son günlerdeki vaka sayısındaki artışlar ve Azerbaycan-Ermenistan gerilimi değerlendirilecek.