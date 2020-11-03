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Son dakika: İzmir'de bir deprem daha!

AFAD tarafından yapılan açıklamada İzmir'in Urla açıklarında 4.1 büyuüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

03.11.2020, 23:55 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020,23:55