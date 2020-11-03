Son dakika: İzmir'de bir deprem daha!

AFAD, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 23.35 sıralarında yaşanan depremin 16 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada İzmir'in Urla açıklarında 4.1 büyuüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
AFAD, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 23.35 sıralarında yaşanan depremin 16 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
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