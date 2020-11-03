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Son dakika: 'de bir daha!

tarafından yapılan açıklamada 'in Urla açıklarında 4.1 büyuüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

Son dakika: İzmir'de bir deprem daha!

03.11.2020, 23:55 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020,23:55

AFAD, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 23.35 sıralarında yaşanan depremin 16 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

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