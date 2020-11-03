  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Külliye'de kritik zirve! Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika: Külliye'de kritik zirve! Erdoğan liderliğinde toplandı

, Başkan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı 'ndeki kabine toplantısı, saat 15.55'te başladı.

Son dakika: Külliye'de kritik zirve! Erdoğan liderliğinde toplandı

03.11.2020, 16:03 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020,16:04

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün toplanan kabinenin öncelikli gündem maddesi İzmir'deki deprem olacak. Toplantıda, bölgedeki son durum değerlendirilecek, depremzedelerin yaralarının sarılması için atılan ve atılması planlanan adımlar ele alınacak.

ALINABİLECEK YENİ TEDBİRLER KONUŞULACAK
Koronavirüs salgınıyla mücadele de toplantının diğer öne çıkan gündem maddesi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki salgının seyri ve aşı çalışmalarıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Salgınla ilgili alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak.

Azerbaycan-Ermenistan ateş hattındaki son durum, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler de masadaki konular arasında.

Toplantıdan sonra Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Külliye'de kritik zirve! Erdoğan liderliğinde toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA