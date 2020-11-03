Yorgun kahramanlar

Merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekipleri dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Uzun saatler boyunca enkazda arama kurtarma faaliyeti gösteren ekip personellerinin kısa mola zamanlarındaki yaşadıkları yorgunluk yüzlerinden okunuyor. Yüzleri, kıyafetleri ve botları toz içinde dinlenmeye çalışan ekiplerin çalışma azmi ise enkazdan sağ kurtulanları gördükçe artıyor.





ZAMANLA YARIŞIYORUZ

Bayraklı'da depremde yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışma yürüten 911 Arama Kurtarma Genel Başkanı Mustafa Gürsoy, enkaz altından sağ vatandaş çıkarttıkça, yorgunluk hissetmediklerini dile getirdi. Gürsoy, "Depremin hemen sonrasında buraya geldik. AFAD ve Sivil

Savunma Birlik Müdürlüğü'nden kağıdımızı aldık ve enkazda çalış-maya başladık. Burada diğer ekip-lerle koordineli çalışıyoruz. Gayet disiplinli bir çalışma yürütüyor, zamanla yarışıyoruz. Yapmış oldu-ğumuz çalışmalarda saniyeler çok önemli olduğu için yorgunluk his-setmiyoruz. Yorgun hissettiğimizde ekipleri değiştiriyoruz ancak yor-gun olsak bile çalışmayı bırakmak istemiyoruz. Ama mecburen yorul-duğunu fark ettiğimiz arkadaşları dinlenmeye gön-deriyoruz. Çünkü dinlenmeden çalışırsak bu da dikkat dağınıklığına sebep olur. Tecrübeyle, bilgiyle bir insa-nın hayatını kurtarmaya çalışmak, yeri geldiğinde kurtarmak, bize sevinç kaynağı oluyor. Tarifsiz bir mutlu-luk yaşıyoruz. Yorgunluk da kalmıyor" diye konuştu.





UYUYAKALMIŞTI

Depremin kahramanlarından hassas burunlu arama köpeği de, çalışmalarından ötürü yorgunluğa yenik düşerek gündüz saatlerinde uyuyakalmıştı. Arama köpeğinin bu fotoğrafı sosyal medyada birçok kişi tarafından

paylaşılmıştı.





'DİNLENMEYE GİDİN DENDİĞİNDE YÜZÜMÜZ ASILIYOR'

Aynı enkazda görevli 911 Arama Kurtarma Operasyon Lideri Altun Karadağlı da, 'dinlenmeye gidin' dendiğinde yüzlerinin asıldığını söyledi. Karadağlı, "Bizler burada milletimiz için tüm enerjimizle çalışıyoruz. Bir kişi sağ çıktığı zaman herkesin gözleri doluyor. Her canlı bize daha da güçlü bir şekilde çalışmaya devam etme azmi veriyor" açıklamasında bulundu.

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