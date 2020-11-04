Donald Trump seçim sonuçları ile ilgili olarak saat 10:00'da canlı yayında açıklama yaptı. Trump, "Bu benim yaptığım en son basın açıklaması tartışmasız olarak. ABD halkına bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum." dedi.

Trump sözlerine şöyle devam etti:

FLORİDA'DA KAZANMAYI BEKLEMİYORDUK

"Öncelikle First Lady'ye, aileme, Başkan Yardımcısı Pence'e teşekkür ediyorum. Büyük bir kutlama için hazırlanıyoruz. Çok inanılmaz sonuçlar alıyoruz. Dışarı çıkıp bu kadar güzel bir şeyi, kutlamak istiyoruz. Bu ülkenin vatandaşları inanılmaz bir şekilde sandığa gitti. Florida'da kazanmayı beklemiyorduk. Orayı da kazandık. Ohio'yu, Texas'ı kazandık.

BİZİ YAKALAMALARI ASLA MÜMKÜN DEĞİL

Georgia'ya da açılmamış yüzde 7'lik oy kaldığına göre bizi yakalamaları asla mümkün değil. Arizona'da çok imkan var. Orada da bizim için zafer olacağını söyleyenler var. Trump bölgesi diye ne kast ediyorlarsa sadece oralarda değil oy aldığımız yerler. Biden'ın bizi yakalaması oldukça imkansız.

Fark çoktu ama çok az bir fark kaldı aramızda. Pensilvanya'yı da çok ciddi bir fark ile kazanıyoruz. 690 bin oy farkla öndeyiz şu anda. Biz yüzde 64'ünü almış durumdayız oyların. Bu noktadan sonra bizi yakalamaları imkansız.

Texas'ı kazandık bu kesin. Orada harika bir vali var. Tebrik ettim onu, o da beni tebrik etti. Orada neredeyse seçim sonucu belli olmuş gibi görünüyor. Oy farkına bakacak olursak sanki 12 oy farkıyla gidiyormuşuz gibi bir şey yok.

AÇIKÇA SÖYLEMEK GEREKİRSE BİZ BU SEÇİMİ KAZANDIK!

Ne oldu diye sordu insanlar. Onlar kazanamayacaklarının farkına vardılar. İşi mahkemeye taşıyalım dediler. Bunu ilk günden itibaren söylemiştim.

Kuzey Carolina'da öndeydik. Sonra birden her şey durdu. Bu bir sahtekarlık; bu bir ABD kamuoyunu kandırma işi. Bu bir utanç ABD için. Açıkça söylemek gerekirse biz bu seçimi kazandık!

ABD yüce mahkemesini artık oy vermeleri durdurmasını istiyoruz. Artık sabahın dördünde açılmamış oylar çıktı denmesini istemiyoruz. Benim için çok üzücü bir an. Biz bunu kazanmış durumdayız."