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lideri 'den MYK toplantısında önemli açıklamalar

(MYK), Genel Başkan 'nin başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Bahçeli, "Devlet tüm imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olmuştur. CHP'nin tahrikleri nafile bir gayrettir." dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den MYK toplantısında önemli açıklamalar

05.11.2020, 15:29

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde yapılan MYK toplantısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafe tedbirleri alındı. Girişte tüm katılımcılara spreyle dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin MYK Toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

İzmir'de 1989 yılından bugüne, bir dönem haricinde, yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir. Devlet tüm imkanlarıyla zarar görenlerin yanında olacaktır. Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir.



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