Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İzmir depreminde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Deprem anından itibaren arama-kurtarma, enkaz kaldırma, hasar tespiti ve sağlık hizmetleri ile barınma-gıda tespitleriyle depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılanmıştır.



1 ay içinde deprem konutlarının yapımına başlayacağız.

Önümüzdeki yıl bitmeden de hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Yaşanan her felaket bir derstir. Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat, oraya yaptığı turistik ziyarette, "5 gün oldu, enkaz hala kaldırılmadı" diyor.

Bilmediğin iş hakkında neden konuşursun? Sus da adam sansınlar.