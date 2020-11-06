  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Başkanı Caferoviç ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre... Başkan , Başkanı ile ’nde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç ile bir araya geldi

06.11.2020, 16:00

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile bir araya geldi. Görüşme ikili ilişkiler ele alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç ile bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA