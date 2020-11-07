Başkan Erdoğan o gerçeğe dikkat çekmişti... ‘Fikri iktidar’ için Yeni Sanat Vakfı kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilanına göre, Yönetim Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da yer aldığı 'Yeni Sanat Vakfı' kuruldu.

Vakfın amacı, "Kadim medeniyetimizin yapıtaşları ve değerleriyle beslenen evrensel bir kültür sanat anlayışından güç alarak, eğitim ve üretim odaklı yaklaşımı ile Türkiye'nin kültür sanat ekonomisine katkı sağlamak" olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretimde istenilen ilerlemeyi sağlayamadıklarını söyleyerek, "Gerçek iktidarın fikri iktidar olduğunu gayet iyi biliyoruz. Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu hayata geçiremiyoruz. Fikri iktidarımızı hâlâ tesis edemediğimiz kanaatindeyim. Fikri iktidarı siyasi kadrolar değil, ilim, sanat ve hikmet insanları inşa eder. Siyasi kadrolar ancak onlara ihtiyaçları olan zemini sağlar. Dolayısıyla, bu konudaki sorumluluğun bir kısmı bize aitse, önemli bir kısmı da ilim ve fikir adamlarımıza aittir" demişti. Erdoğan'ın bu çıkışından kısa bir süre sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TANIDIK SİMALAR

Resmi Gazete'de dün yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilanına göre "Yeni Sanat Vakfı' kuruldu.

Merkezi İstanbul'da bulunacak vakfın yönetim kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı AK Partili eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, oyuncu Hasan Kaçan, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden AK Parti'nin eski reklam danışmanı Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun oğlu Mehmet Kalyoncu ve TRT'nin dizi yapımcısı Mustafa Fener'den oluşacak. 90 bin TL mal varlığı ile kurulan vakfın amacı, "Kadim medeniyetimizin yapıtaşları ve değerleriyle beslenen evrensel bir kültür sanat anlayışından güç alarak, eğitim ve üretim odaklı yaklaşımı ile Türkiye'nin kültürsanat ekonomisine katkı sağlamak" olarak ifade edildi.