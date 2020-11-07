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Son dakika: 'nin yeni başkanı belli oldu

Son dakika haberi...'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday 'ın kazandığı bildirildi.

Son dakika: ABD'nin yeni başkanı belli oldu

AA

07.11.2020, 19:44 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020,19:59

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı. Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı. Böylece, 253 olan delege sayısını 273'e çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

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