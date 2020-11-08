Başkan Erdoğan: ‘Dünyaya barışı ve adaleti getireceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 12 Şubat Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Konuşmasında Türkiye ve Türk halkının 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçtiğini belirten Erdoğan, "Bir asır önceki gibi bizi adete içinde boğmak, yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından yeni bir silkinişle, şahlanışla bölgemize ve dünyaya barış, huzur, adaleti getirecek bir mücadelenin içindeyiz. Milletimiz bu tarihi sürecin sorumluluğunu da son 18 yıldır olduğu gibi yine AK Parti'ye vermiştir" dedi.





CHP'NİN ÇAPSIZLIĞI YÜZÜNDEN

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe karşısına çıkan engeller, maruz kaldığı saldırılar artıyor. İstiklal Harbi'nin ardından umut verici bir kalkınma ve sanayileşme hamlesi başlatan Türkiye, maalesef tek parti CHP'sinin çapsızlığı sebebiyle bu fırsatı kaçırmıştır."



AZERBAYCAN'DA BİZ VARIZ

Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye müstemleke muamelesi yapanlara asla eyvallah etmedik. Türk milletinin tarihini ve değerlerini aşağılamaya kalkanlara asla izin vermedik. Medeniyetimizi ve coğrafyamızı sömürüyle, kanla, gözyaşıyla boğmaya çalışanların yüzlerine gerçekleri haykırmaktan, her hal ve şart altında dostlarımızın yanında yer almaktan çekinmedik. Suriye'de biz var olduk, Libya'da biz var olduk. Şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk, biz varız" diye konuştu.





"ZAFERE YAKLAŞIYORUZ"

Erdoğan şöyle konuştu: "Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah, olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince ayrıca mutlu olduk. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar, yardımcıları olsun. 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi inşallah işgal altındaki topraklarına yeniden kavuşuyorlar."



BİZİ BUNUN İÇİN SEVMİYORLAR

Erdoğan, "Şöyle bir çevremize, 'AK Parti'yi ve Tayyip Erdoğan'ı sevenler niye seviyor, sevmeyenler niye sevmiyor' diye baktığımızda göreceğimiz manzara işte budur. Ne işin var senin Azerbaycan'da, Suriye'de, Libya'da. İşte bizi bunun için sevmiyorlar. Biz emperyalistlerin, zalimlerin karşısında olacağız. Çünkü bizim ecdadımız hep bunun mücadelesini verdi. Bizi milletimiz sever, ümmet sever, mazlumlar sever, mağdurlar sever, bize o yeter. Buna karşılık bizden zalimler, hainler nefret eder. Bir asırdır fütursuzca yürüttükleri adaletsiz düzenlerini bozduklarımız nefret eder. Türkiye işte bu misyonun sahibi olarak yükseldiği için bu kadar şimşekleri üzerin çekiyor. Eğer vesayeti tasfiye etmeseydik, kimsenin bize itirazı olmazdı. Eğer terör örgütlerinin başını ezmeseydik kimse bize yan gözle bakmaz, bize saldırmazdı" diye konuştu.



ADI 'EDEBİYAT YOLU' OLDU

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş- Göksun Yolu'nun açılışını yaptı. Yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini söyleyen Erdoğan, "Bu tünel ve viyadüklere ülkemizin kültür ve sanat hayatına eşsiz katkılarda bulunan Kahramanmaraşlı güzel insanlarımızın ismini vermek istedik. Hepsi de Kahramanmaraş'ın bereketli ikliminde yetişen Ali Kutlay'ın, Aşık Mahsuni Şerif'in, Hayati Vasfi Taşyürek'in, Abdurrahim Karakoç'un, Bahattin Karakoç'un, Cahit Zarifoğlu'nun, Alaattin Özdenören'in, Akif İnan'ın, Rasim Özdenören'in, Erdem Beyazıt'ın, Nuri Pakdil'in, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimlerini yol üzerindeki tünel ve viyadüklere verdik" dedi.





"HİÇBİR ZAMAN TESLİM OLMADIK"

"Bugünlere gelmemiz kolay olmadı" diyen Erdoğan, "Şairin dediği gibi biz bugünlere tüzüklerle çarpışa çarpışa geldik. Kimi zaman yutkunduk, kimi zaman kalbimizde fırtınalar koptu. Gözlerimizde şimşekler çaktı. Kimi zaman var gücümüzle hakikati haykırdık. Kimi zaman tüm gücümüzle yumruğumuzu savurduk. Ama hiçbir zaman bize dayatılan düzene temsil olmadık. Hep hakkın, hakikatin yolunda milletimizin bize gösterdiği istikamette çalıştık. Durmadık, çabaladık" diye konuştu.



"IMF'NİN KAPISINDAN KUL KÖLE OLMUŞLAR"

Erdoğan, "Eğer IMF'ye bağlı ekonomi düzenini kırmasaydık kimsenin bizden şikayeti olmazdı. Göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. Bu borcu biz 2013'te sıfırladık. Şimdi IMF'ye borcumuz yok. Ama ne diyor CHP, 'Bak böyle gidemeyeceksiniz, IMF'den borç alın' diyor. Bunlar bizi ne zannediyorlar. Bu CHP, IMF'den borçlanmaya alışmış. Onların kapısında kul köle olmuşlar. Biz bu duruma düşmedik, düşmeyeceğiz. Eğer darbecilere kuzu kuzu teslim olsaydık kimse bize ateş püskürmezdi. İşte CHP'nin dediği gibi IMF'den biz borç alsaydık kimse bize bir şey demezdi" diye konuştu.

HASAN AY