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Başkan Erdoğan Ankara'ya gitti

Son dakika haberine göre, Başkan , 12. ardından saat 16.00'da 'ndeki () toplantısına başkanlık etmek üzere Ankara'ya gitti.

Başkan Erdoğan Ankara'ya gitti

09.11.2020, 14:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti. Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na gitti.

Ankara'ya hareket eden Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansına ardından saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.
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