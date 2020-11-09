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Haberler Gündem Son dakika: MEB'den flaş LGS duyurusu

Son dakika: 'den flaş duyurusu

Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

Son dakika: MEB'den flaş LGS duyurusu

09.11.2020, 14:21 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020,14:35

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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