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Bakan duyurdu! O işlemler artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşların gemi işlemlerindeki bilgi sorgulama, ilk kayıt, nakil-terkin başvurusu işlemleri ve ödemelerini e-Devlet aracılığıyla online gerçekleştirebileceklerini bildirdi.

Bakan duyurdu! O işlemler artık e-Devlet'ten yapılabilecek

10.11.2020, 14:07

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında gemicilik işlemlerinin de e-Devlet ortamına aktarıldığını ifade etti.

Söz konusu hizmetle vatandaşların, bilgi sorgulama, ilk kayıt, nakil-terkin başvurusu ve ödeme işlemlerini online olarak gerçekleştirebileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Dijital dönüşümle birlikte Türk bayraklı gemilerdeki hizmet kalitesi ve hızı artacak. Verilen e-Devlet hizmetimiz sayesinde liman başkanlıklarında teması en aza indirerek, koronavirüsle mücadele kapsamında hem vatandaşımızın hem de personelimizin sağlığının korunmasına katkı sağlamış olacağız."

İŞ SADECE İMZA ATMAYA KALACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise konunun ayrıntıları paylaşıldı. Açıklamada, "e-Devlet uygulaması ile Milli Gemi Sicili, Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğü'ne kayıtlı gemi ve su araçları ile alakalı başvuru, bilgi sorgulama ve ödeme gibi birçok işlemin vatandaşlarımızın liman başkanlıklarına gitmelerine gerek kalmadan elektronik ortamda yapılmasını sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.

Böylece vatandaşların liman başkanlıklarına gitmeden gemi satışı gibi işlemler için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün "Web Tapu" uygulamasına benzer şekilde, işlemlerin büyük bir bölümünün elektronik ortamda gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, vatandaşın kendisine verilen randevu saatinde sadece imza atmak için liman başkanlığına gideceği vurgulandı.

Açıklamada, bu sayede vatandaşın ulaşım, liman başkanlıklarında bekleme ve belge toplamak için harcayacağı sürenin de önemli ölçüde azalacağı kaydedildi.

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