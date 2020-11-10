Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında anılıyor. Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de.

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 82 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi;

"Vefatının 82'inci sene-i devriyesinde İstiklal Harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz.

Milletimizin varlık-yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce yad edilecektir.

Gelecek kuşaklara daha müreffeh, itibarlı ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Ruhun şad olsun."

BEŞTEPE'DE TÖREN

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından anma töreni düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.