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Başkan Erdoğan'dan, Başkanı Trump’a teşekkür mesajı

Başkan , seçimlerini kaybeden ’a teşekkür mesaj gönderdi. Erdoğan, Trump'a gönderdiği mesajda, "-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim" dedi.

Başkan Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump’a teşekkür mesajı

10.11.2020, 21:06 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020,21:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı:

"Sayın Başkan,

Ülkenizde gerçekleştirilen seçimlerin, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Resmî seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve
değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim.

Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarfedeceğimizden emin olmanızı isterim.

Bu vesileyle, her zamanki sıcak dostluğunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür eder, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletirim."

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