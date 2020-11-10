Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca virüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın" ifadelerine yer verdi.
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