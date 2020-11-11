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Haberler Gündem Son dakika: İzmir'de 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma kısıtlaması geldi

Son dakika: 'de 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma kısıtlaması geldi

kararıyla, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 – 16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları kısıtlandı. Ayrıca sokakta sigara içmek de yasaklandı.

Son dakika: İzmir'de 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma kısıtlaması geldi

11.11.2020, 20:02 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020,20:10

Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artması sonucu İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığını bildirdi.

YENİ KARARLAR

Son günlerde depreme yoğunlaşıldığını ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündeminin koronavirüs olduğunu belirterek, İzmir'de de vakaların tırmanışta olduğunu ifade edildi.

Depremin olduğu günkü vaka sayılarının bugün iki katını geçtiğini aktaran Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmıştır. Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç hafta olduğuna bakılmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır. Özel sektör mesai düzenlemesi de devam etmektedir. Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyalım, sağlıklı kalalım."

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