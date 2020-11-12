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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü

, Başbakanı Morrison ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı Scott Morrison ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.

Başkan Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü

12.11.2020, 17:07

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avustralya Başbakanı Morrison'un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede Avustralya'yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost bir ülke olarak gördüklerini ifade etti.

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