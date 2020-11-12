İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avustralya Başbakanı Morrison'un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede Avustralya'yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost bir ülke olarak gördüklerini ifade etti.
Başkan Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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