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Haberler Gündem İzmir'de terör örgütünün kritik ismiyle temaslı 5 zanlı yakalandı

'de terör örgütünün kritik ismiyle temaslı 5 zanlı yakalandı

Son dakika... 'de, terör örgütü 'a şok operasyon! Örgütün sözde sorumlusu ile bağlantılı olduğu öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütünün kritik ismiyle temaslı 5 zanlı yakalandı

13.11.2020, 09:49 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020,10:35

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen son dakika bilgisine göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Briketçi" kod ismini kullanan ve daha önce Adana'da yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı olduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün tüm üyelerinin yakalanması ve faaliyetlerinin deşifresi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Terör örgütü üyesi Mahmut Özden, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos'ta Adana'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

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