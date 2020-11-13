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Haberler Gündem Yargıtay'dan çarpıcı cinsel ilişki kararı!

'dan çarpıcı kararı!

'dan çok tartışılacak son dakika kararı! Bir boşanma davası ile yaşanan son dakika gelişmeleri Yargıtay kararı ile farklı bir noktaya taşındı ve bundan sonraki davalarda emsal olacak çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı. Buna göre eşler arasında bir sağlık problemi olmaksızın yaşanmıyorsa koca tam kusurlu sayıldı! İşte karşılıklı açılan boşanma davası neticesinde Yargıtay'ın çok konuşulacak son dakika kararı ile neticelenen davanın ayrıntıları

Yargıtay'dan çarpıcı cinsel ilişki kararı!

SABAH

13.11.2020, 09:05

Yargıtay'ın verdiği tartışmalı karar hukuk dünyasının gündeminde. Hiçbir delil olmamasına rağmen eşiyle cinsel ilişki yaşamayan kocanın "tam kusurlu" olduğuna hükmetti. Verilen son dakika kararıyla birlikte artık bu durum emsal olacak ve eşiyle cinsel birliktelik kurmayan erkek, boşanma davalarında "kusurlu" sayılabilecek.

YARGITAY "CİNSEL İLİŞKİ YOKSA KOCA KUSURLU" DEDİ

Yargıtay, bir boşanma davasında emsal teşkil edebilecek bir karara imza attı. Kahramanmaraş'ta eşiyle yeterince cinsel ilişki yaşamadığını öne süren koca H.Y. boşanma davası açtı. 4 gün sonra da eşi E.Y. karşı boşanma davası açtı.

TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ!

6 aylık çifti boşayan mahkeme, "Eşit kusurlu" gördüğü çiftin tazminat taleplerini reddetti. Ancak E.Y. nafaka ve tazminat alamadığı için, H.Y. de manevi yönden dosyayı temyiz etti.

BUNDAN SONRAKİ BOŞANMA DAVALARINDA KULLANILABİLECEK!

Kadını haklı bulan Yargıtay ise hiçbir delil olmamasına rağmen eşiyle cinsel ilişki yaşamayan kocanın "tam kusurlu" olduğuna hükmetti ve kararı bozdu. Verilen son dakika emsal kararıyla birlikte artık eşiyle cinsel birliktelik kurmayan erkek, boşanma davalarında "kusurlu" sayılabilecek.

CİNSEL İLİŞKİYE ENGEL YOK

- Cinsel ilişki kurulamamasında kadının kusuru olmadığını, erkeğin "kusurlu" olduğunu vurgulayan ve cinsel ilişkide bulunmamayı "Kişilik haklarına saldırı" olarak yorumlayan kararda şu detaylar var:

- Sağlıklı cinsel ilişkide kadın ve erkeğin cinsel ilişki kurmalarına yönelik fiziksel engellerinin bulunmaması halinde, erkeğin kusurlu olduğu kabul edilmelidir.

- Tarafların evlilikleri sürecinde sağlıklı cinsel ilişki kuramadıkları soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır.

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