Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın 27 Eylül'den itibaren başlattığı saldırılarda sivil halka, altyapı tesislerine, devlet mallarına ve ticari kuruluşlar verilen zararla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan tarafından Azerbaycanlı sivillere verilen zararın giderilmesi için karar imzaladığını hatırlatan Hacıyev, "27 Eylül'den bu yana Ermenistan silahlı kuvvetleri sivil hedeflere 30 bin top mermisi ve 227'den fazla füze attı. Hatta balistik füzeler ve misket bombaları da kullandılar. Sivillerin hedef alınması Ermenistan'ın askeri doktrininin bir özelliği." bilgisini verdi.

Hacıyev, son saldırılarda evleri tahrip olan vatandaşlara yeni evlerin verileceğini bildirerek "Ermenistan'ın saldırıları sonucu işgal altındaki Azerbaycan topraklarında yaşanan yıkım, 30 yıllık bir süreç içinde ayrıca değerlendirilecek. Daha önce o bölgelere girme imkanımız yoktu ve bunu gerçeklere dayanarak kanıtlamak zordu. Şimdi o bölgeler işgalden kurtarıldı. Hesaplama sürecine yerli şirketlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar da dahil edilecektir." dedi.