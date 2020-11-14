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Haberler Gündem Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde birincilik kupasını TBMM Başkanı Şentop verecek

Formula 1 Türkiye 'sinde birincilik kupasını Başkanı Şentop verecek

'daki yarışı kazanan Formula 1 pilotuna, birincilik kupasını Başkanı verecek.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde birincilik kupasını TBMM Başkanı Şentop verecek

14.11.2020, 14:26

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek.

Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenecek.

Yarışın sıralama turları, bugün saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise yarın saat 13.10'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonrası ödül kürsüsünde birincilik kupasını, TBMM Başkanı Şentop verecek.

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