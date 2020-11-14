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Haberler Gündem KKTC'de Başkan Erdoğan heyecanı

'de Başkan Erdoğan heyecanı

, yarın adaya gelecek olan Başkan ’ı bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan ve açılışı, Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan Hastanesi büyük güne hazırlanıyor.

KKTC'de Başkan Erdoğan heyecanı

14.11.2020, 19:00 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020,19:01

Yarın saat 16.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan hastanede çalışmalar aralıksız sürüyor. Hastane önüne kurulan dev platformda, halka bir konuşma yapacak olan Erdoğan'ın gelişi öncesince ekipler büyük bir titizlikle çalışmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da açılışı yarın gerçekleştirilecek olan Pandemi Hastanesi'nde 100 yatak,100 oda, 6 ameliyathane ve 24 yoğun bakım odası yer alıyor. Tüm detayların düşünüldüğü hastane, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin hemen yanında yapıldı.

HALK HEYECANLA ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ BEKLİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise coşku hakim. Demirören Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, yaşadıkları heyecanı şöyle anlattı: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Anavatan Türkiye ile KKTC'nin her zaman birlikte hareket ettiğini yarın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli buraya gelerek tüm dünyaya ilan edecektir. Doğu Akdeniz'de yaşanan bu olayların ardından böylesine birlikte fotoğraf verilmesi, bütün dünyaya gereken cevabı vermiş olacaktır."



"HEYECANLA BEKLİYORUZ"
"Bence güzel bir hareket oldu. Birisi Reisi Cumhur'umuz diğeri de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli. Burada da yakın zamanda bir seçim oldu. Bu seçimden sonra buraya bir tebrik mahiyetinde olmasından dolayı da güzel bir sonuç olarak görüyoruz. Biz kardeş ülke sayılıyoruz. KKTC ve Türkiye olarak çok güzel bir hareket oldu. Heyecanla bekliyoruz."

DHA

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