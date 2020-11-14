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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan üst üste kritik görüşmeler

Başkan Erdoğan Abinader ve ile telefonla görüştü. Görüşmelerde, iki ülke arasında karşılıklı ticaret hacmini yükseltecek, turizm, altyapı ve alanlarında yatırım ve iş birliğini ilerletecek konular değerlendirildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan üst üste kritik görüşmeler

14.11.2020, 20:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ve Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonla görüştü.

ÇOK SAYIDA KONU ELE ALINDI
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Dominik arasında karşılıklı ticaret hacmini yükseltecek, turizm, altyapı ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve iş birliğini ilerletecek konular değerlendirildi.

EKONOMİK İLİŞKİLERİN BÜYÜK POTANSİYELİ VAR
Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük potansiyeli haiz olduğunu belirterek, karşılıklı iradeyle bu yönde atılacak doğru adımlardan her iki ülkenin büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

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