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Haberler Gündem Bakan Koca uyardı: Yarısı kesik maskeden farkı yok

uyardı: Yarısı kesik maskeden farkı yok

, koronavirüsün ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp, verirken bulaştığını belirterek, maskenin doğru kullanılması gerektiğini belirtti.

Bakan Koca uyardı: Yarısı kesik maskeden farkı yok

15.11.2020, 16:20

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

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