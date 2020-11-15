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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Başkan Erdoğan, 'nde

Başkan , özel uçak "İstanbul" ile saat 12.20'de 'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti.

Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

15.11.2020, 13:08 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020,13:18

Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve öteki ilgililer tarafından uğurlanan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılması bekleniyor.

İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınıp Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

MHP LİDERİ BAHÇELİ KKTC'DE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 46 yıl sonra açılan Maraş'a ziyarette bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Bahçeli, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Maraş'ı ziyaret ettikten sonra resmi temaslarda bulunacak.

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