Ekonomide seferberlik dönemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kars ve Karaman İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden videokonferans ile katıldı. Ekonomiye ilişkin yeni mesajlar vermeyi sürdüren Erdoğan, vatandaşlara da korona virüs ile mücadeleye ilişkin çağrıda bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:

KURALLARA UYMAK ZORUNDAYIZ

Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hamleleri süratle hayata geçireceğiz. Hukuk reformunu da hızlandırarak sürdürüyoruz. Milletimizden salgın önlemlerine hassasiyetle riayet etmelerini istiyoruz. Salgınla baş edemeyen ülkeler içe kapanmaya başladı. Milletimiz TMM kurallarına riayet ederse sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz. Sigara içme yasağının bu çerçevede değerlendirilmesini istiyorum. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır. Kurallara uymazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz.

HAREKAT KAABİLİYETİMİZ ARTTI

Biz verdiğimiz mücadele ile önümüzdeki engelleri aştıkça, Türkiye'nin ufku genişledi, harekat kabiliyeti arttı. Daha önce sadece terör örgütü ile mücadele eden bir ülkeden geniş bir coğrafyada harekatlar gerçekleştirebilen bir ülkeye dönüştük. Bugün dostlarına ve milletimize güven veren bir Türkiye var.

KKTC'YE TARİHİ ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıldönümü olan bugün KKTC'ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile, 46 yıl sonra sahil bölgesi yeniden kullanıma açılan kapalı Maraş bölgesinde piknikte bir araya gelecek. Erdoğan, ziyarette Türkiye tarafından Lefkoşa'da yapılan 24'ü yoğun bakım odası toplam 100 yatak kapasitesine sahip acil durum hastanesinin açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için atılacak adımlar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, salgınla mücadelede işbirliği, kapalı Maraş bölgesinde turizmi canlandırmak üzere izlenecek yol haritası ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.



KEKEÇ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Daha önce 2 kez kanseri yenen ve Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç (59) dün hayatını kaybetti. Türk basınının duayen gazetecilerinden Kekeç'in ölümüyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Değerli kardeşim Ahmet Kekeç bugün rahmeti rahmana kavuştu. Rabbim cenneti ile müşerref kılsın. Ailesi ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.