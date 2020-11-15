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Ermeni askerlerinden itiraf: ‘Savaş sürseydi hepimiz ölecektik’

Ermeni askerlerinden itiraf: ‘Savaş sürseydi hepimiz ölecektik’
Giriş Tarihi: 15.11.2020

Azerbaycan'ın zaferi sonrası Ermenistan, işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilmeye devam ediyor. Kelbecer, Hankendi'yi boşaltmaya devam eden askerler, zırhlı araçlarıyla birlikte Ermenistan'a dönüyor. Altı hafta süren savaştan sonra pes eden Ermeni askerlerinin sosyal medyaya düşen videoları ise yaşadıkları çaresizliği gözler önüne seriyor. Bir Ermeni askeri, "Azerbaycan'ın bizden daha çok parası ve silahı vardı, eğer savaş devam etseydi hepimiz ölecektik" dediği ortaya çıktı. Bölgedeki Ermeni siviller de evlerini terk etmeye devam ediyor. Bazı aileler evlerindeki pencereleri, kapıları hatta mezar taşlarını da birlikte götürüyor. Savaşı kaybettikten sonra bölgeden çekilen Ermeniler, Dağlık Karabağ'ın tarihi değerlerini yağmalamaya devam ediyor. İddiaya göre Ağdam Müzesi'nde bulunan arkeolojik eserlerin Erivan'a kaçırıldığı ortaya çıktı. Azerbaycan Kültür Bakanlığı iddialarla ilgili yaptığı ilk incelemelerde Ermenilerin tahrip ettiği kültür varlıklarının listesini yayınladı.

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