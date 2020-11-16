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otomobilde fiyatlar düşecek mi? Pazara kur ayarı

Aylardır büyük canlılığın yaşandığı otomobil pazarında satışlar kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile yavaşladı

İkinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi? Pazara kur ayarı

16.11.2020, 08:36

İkinci el otomobil pazarında aylardır yaşanan canlılık hız kesti. Kovid-19 pandemisi nedeniyle ekimde talepte düşüş yaşanırken, kasımda döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile satışlar adeta durdu. Beklemeye geçen tüketiciler piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ikinci el otomobil pazarında şişirilmiş fiyatların normal seviyelere geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca aracını hızla elinden çıkarmak isteyen satıcılar nedeniyle fiyatlarda yüzde 10-15 civarında düşüşler görülebileceği konuşuluyor.



Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, kasımdaki satışların ekime göre yüzde 30 düştüğünü söyledi.

TÜKETİCİ PİYASALARI BEKLİYOR
Kurlardaki dalgalanmayla birlikte tüketicilerin beklemeye geçtiğini ifade eden Ayyıldız, talebin yavaşlamasında Kovid-19 vakalarındaki artışın da etkili olduğunu kaydetti. Bu dönemde ikinci eldeki fiyat artışının durduğunu söyleyen Ayyıldız, "Ama fiyatlarda bir gerileme söz konusu değil. Bundan sonra kurdaki düşüşe göre ikinci el otomobil fiyatlarında bir gerileme yaşanır. İkinci el fiyatlarındaki düşüş kurdaki düşüşten daha fazla olur" diye konuştu.

Ayyıldız, döviz kurunun bu seviyelerde kalması halinde ikinci el otomobil fiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 15 civarında düşüş yaşanabileceğine dikkat çekti.

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